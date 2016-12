foto Ansa

- La capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi, ha ribadito che i grillini continueranno a votare il loro candidato per il Quirinale "anche se non avrà i voti sufficienti per l'elezione" e non daranno la preferenza ad altri candidati. La Lombardi ha poi definito "un gesto significativo" la rinuncia di Grillo alla candidatura: "Da lui non ci aspettavamo nulla di meno".