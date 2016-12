Grillo, nuovo attacco ai "partiti cialtroni" "Parlano di poltrone e l'Italia brucia"

foto Ansa 14:44 - Nuovo attacco di Beppe Grillo alla "casta": "Mentre a Roma si discute di poltrone l'Italia brucia. Il balletto dei partiti - prosegue il leader M5S - per non decidere nulla e mantenere posizioni di privilegio e impunità decennali continua, imperterrito, senza vergogna". Poi Grillo denuncia che "per evitare leggi sgradite a questi cialtroni si invoca un governo prima delle commissioni parlamentari. Un falso", conclude. - Nuovo attacco di Beppe Grillo alla "casta": "Mentre a Roma si discute di poltrone l'Italia brucia. Il balletto dei partiti - prosegue il leader M5S - per non decidere nulla e mantenere posizioni di privilegio e impunità decennali continua, imperterrito, senza vergogna". Poi Grillo denuncia che "per evitare leggi sgradite a questi cialtroni si invoca un governo prima delle commissioni parlamentari. Un falso", conclude.

"Italia Repubblica parlamentare senza Parlamento" - "Il Paese ha bisogno di leggi e di riforme, ma il Parlamento è paralizzato", scrive Beppe Grillo in un intervento pubblicato sul suo blog, dal titolo: "Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur". "Il governo - denuncia l'ex comico - legifera a colpi di decreti legge su cui pone la fiducia accordata senza problemi dai lacché di partito che premono pulsanti a comando". L'Italia è una Repubblica parlamentare senza Parlamento".



"Per disinnescarci pensano anche ad elezioni" - "In questa legislatura è arrivata una variabile non prevista - sottolinea - il M5S, che vuole riportare il Parlamento, e quindi il popolo italiano, alla sua centralità. Il M5S va quindi disinnescato". "Per disinnescare il M5S le Commissioni saranno istituite ottimisticamente a luglio PRIMA della chiusura per ferie. Poi, extrema ratio, per sicurezza, si potrebbero sciogliere le Camere e andare a nuove elezioni senza aver avviato alcuna riforma.".



"Ineleggibilità scioglierebbe Cav e suo alleato Pd" - Secondo i partiti "il M5S va disinnescato" perché "immaginatevi l'orrore di Maschera di Cera (Berlusconi, ndr) già pronto per il museo di Madame Tussaud se venissero presentate", come il M5S vuole fare, "una dopo l'altra leggi sulla ineleggibilità, sul conflitto di interessi, sulla corruzione. Si scioglierebbe insieme ai suoi alleati pdmenoellini", scrive ancora Beppe Grillo sul suo blog.