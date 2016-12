foto Ansa

17:52

- "Bersani vuole i nostri voti ma non vuole un governo con noi, allora io gli dico: Bersani noi siamo moderati ma non abbiamo l'anello al naso, non stiamo a pettinare le bambole". Lo ha affermato Silvio Berlusconi a Bari, aggiungendo: "Ci vuole escludere dalle istituzioni". "Il Pd con il 20% degli elettori vuole prendersi tutto e mettersi la democrazia sotto i piedi ed escludere la gran parte del Paese che non li ha votati", ha ribadito.