13:15

- "Noi dobbiamo spiegare perché non vogliamo il governissimo: perché non è la risposta ai problemi". Pier Luigi Bersani ribadisce così il suo no alle larghe intese e rilancia la sua proposta di governo. A un manifestante che gli chiede di non cedere a Berlusconi, il leader Pd assicura: "Certo che non cedo". "Basta con la demagogia dopo demenziali panzane e alla politica attorcigliata sugli interessi di qualcuno", ha aggiunto.