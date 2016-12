- Giornata di piazza oggi per il Pd che a Roma manifesta "contro la povertà e per un governo di cambiamento". Come già precedentemente annunciato, per l'evento è stato scelto un quartiere periferico della Capitale, il Corviale, dove interverranno fra gli altri il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il candidato del Centrosinistra a sindaco di Roma, Ignazio Marino. Chiusura della manifestazione con l'intervento di Pier Luigi Bersani.

A Bari in piazza il Pdl - Manifestazione anche per il Pdl, che si ritrova a Bari, dove sono attesi circa 600 pullman di sostenitori per il comizio che Silvio Berlusconi terrà nel pomeriggio in piazza Libertà. Nel corso della manifestazione Berlusconi presenterà i suoi otto punti per il rilancio del Paese.

Il sindaco di Bari: "Bentornato Silvio" - "Caro Silvio, bentornato a Bari". E' lo striscione che il sindaco di Bari, Michele Emiliano, presidente regionale del Pd, ha fatto affiggere sulla balconata del palazzo del Comune in occasione della visita a Bari del leader del Pdl, Silvio Berlusconi. Il palazzo del Comune si affaccia su piazza della Libertà dove è stato allestito il palco da cui oggi pomeriggio Berlusconi terrà un comizio. In città gli organizzatori prevedono l'arrivo di almeno 40 mila sostenitori.