Monti: "Non farò il capo del partito"

foto Ansa 07:57 - Alla conclusione della sua esperienza di governo, Mario Monti si "limiterà" a fare il senatore a vita, rimarrà una sorta di "padre nobile" di Scelta Civica, ma non prenderà le redini del partito. Tuttavia l'esperienza di "Scelta Civica - spiega il Professore - non è finita, resta una forza necessaria alla tenuta europeista del Paese". - Alla conclusione della sua esperienza di governo,si "limiterà" a fare il, rimarrà una sorta di ", ma non prenderà le redini del partito. Tuttavia l'esperienza di "Scelta Civica - spiega il Professore - non è finita, resta una".

Come racconta "Il Corriere della Sera", il nome di Monti sparirà sia dallo statuto che dal simbolo di Scelta Civica, probabilmente già a partire dalla prossima settimana.



Scelta dettata da contrasti interni ed esterni - A far decidere Monti di mettere fine alla sua esperienza, ci sarebbero diversi fattori: il premier avrebbe più volte lamentato di sentirsi sotto attacco e "di essere il capo espiatorio di tutto e di tutti", dopo essere stato chiamato a salvare il Paese da una situazione disastrosa della quale non aveva responsabilità.



Ma a far vacillare la scelta del suo impegno in politica, ci sarebbero anche i contrasti interni al partito: sembra infatti che le dichiarazioni di Pier Ferdinando Casini ("Con Monti una scelta sbagliata, abbiamo pensato potesse essere l'uomo della Provvidenza e invece...") siano state il colpo finale, in una situazione di conflitti che proiettano pesanti ombre sul futuro. All'interno di Scelta civica sembra non esserci molta chiarezza su quale strada seguire: le anime del partito sembrano infatti abbastanza in contrasto. Da un parte resta infatti chi mirerebbe a trasformare Scelta Civica in un partito cattolico, dall'altra Italia Futura che ambisce a diventare punto di riferimento della famiglia liberale europea.