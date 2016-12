foto LaPresse

20:16

- Umberto Bossi ha smentito le indiscrezioni di stampa secondo cui si sarebbe recato da un notaio per depositare gli atti per una nuova formazione politica, insieme alla moglie, Manuela Marrone. "Non ci penso proprio", ha replicato il Senatur all'ipotesi di lasciare la Lega. "Non metterei mai in gioco mia moglie in queste cose qui", ha aggiunto. "Si sono confusi con il giornale di cultura e identità creato da Giuseppe Leoni", ha concluso.