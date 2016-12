Saggi, Quagliariello a Tgcom24: "Soddisfatto"

"Sono molto soddisfatto per il lavoro del gruppo e come uomo del Pdl per i risultati raggiunti". E' questo il commento in diretta a Tgcom24 di Gaetano Quagliariello, senatore Pdl, membro della commissione dei "facilitatori", sulla relazione presentata dai saggi a Napolitano. "Si è dimostrato che alcuni veti sono pregiudiziali quando bisogna lavorare per il bene dell'Italia", ha aggiunto.