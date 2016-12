Pd, Barca: rinnovare il partito per buon governo

- ''Un partito nuovo per il buon governo''. Si chiama così la 'memoria politica' del ministro della Coesione Territoriale, consultabile online e che parte anche dalla sua esperienza di 16 mesi di governo. Un 'dodecalogo' nel quale tra l'altro Barca spiega di essere arrivato a una ''secca conclusione politica'' e cioe' che ''senza una nuova forma partito non si governa l'Italia''

''Serve un partito di sinistra saldamente radicato nel territorio''. Continua nel suo documento parlando dell'importanza un 'partito palestra' che, ''essendo animato dalla partecipazione e dal volontariato, praticando volontariato e traendo da ciò la propria legittimazione e dagli iscritti e simpatizzanti una parte determinante del proprio finanziamento, sia capace di promuovere la ricerca continua e faticosa di soluzioni per l'uso efficace e giusto del pubblico denaro''.

Per trasformare il manifesto in un programma politico serve una squadra, scrive il ministro Fabrizio Barca. ''Solo quando a tutti gli interrogativi - dice - saranno state date risposte convincenti l'ipotesi di partito nuovo presentata in queste pagine assumerà la forma di un programma politico''. Risposte che possono ''venire solo dal lavoro di una squadra - conclude Barca - che dovesse accogliere con interesse e sentimento e adeguatamente sviluppare l'ipotesi presentata in questa memoria''.