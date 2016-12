Consulta: "Si apra ai diritti delle coppie gay"

foto Ansa Correlati Francia, ok a nozze e adozioni per coppie gay 13:13 - "Modificare la vigente legge elettorale". E' quanto chiede il presidente della Corte Costituzionale, Franco Gallo. Un appello, ha sottolineato, che si aggiunge ai richiami in tal senso già giunti anche attraverso le sentenze della Corte. Da parte della Corte Costituzionale sono arrivati molti "inviti" a cui "è spesso accaduto che il Parlamento non abbia dato seguito", ad esempio, il "riconoscimento dei diritti delle coppie gay", ha aggiunto Gallo. . E' quanto chiede. Un appello, ha sottolineato, che si aggiunge ai richiami in tal senso già giunti anche attraverso le sentenze della Corte. Da parte della Corte Costituzionale sono arrivati molti "inviti" a cui "è spesso accaduto che il Parlamento non abbia dato seguito", ad esempio, il, ha aggiunto Gallo.

Tra gli esempi di inviti alle Camere rimasti "finora inascoltati" Gallo ha citato quello contenuto nella sentenza 138/2010. "In tale pronuncia - ha spiegato - la Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale delle norme che limitano l'applicazione dell'istituto matrimoniale alle unioni tra uomo e donna, ma nel contempo ha affermato che due persone dello stesso sesso hanno comunque il diritto fondamentale di ottenere il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, della loro stabile unione. Ha perciò affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni".



"Il richiamo del Presidente della Consulta, Gallo, è un fatto di grande rilevanza che mette a nudo il ritardo della politica sui diritti delle coppie lesbiche e gay. Ora non si dica da parte di chi da anni impedisce l'approvazione di qualunque legge che anche la Consulta è contro la famiglia. Il Parlamento discuta e agisca in fretta". A chiederlo è Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center. "Ci sono proposte di legge già presentate da vari gruppi che possono essere base di partenza per arrivare ad una legge di tipo europeo, che vada dal matrimonio alle unioni civili. Le persone lesbiche, gay e trans vogliono pari dignità e pari diritti", ha concluso Marrazzo.