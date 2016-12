Colle, Maroni: "No alla candidatura di Amato"

foto Reuters 11:26 - La Lega Nord pone il suo veto alla candidatura di Giuliano Amato alla presidenza della Repubblica. Lo ha spiegato il leader del Carroccio, Roberto Maroni, rispondendo sulla candidatura di alcuni nomi al Colle, tra cui quello dell'ex presidente del Consiglio, Amato. "Vedremo le proposte e le valuteremo - ha spiegato Maroni - se fosse una donna meglio ancora, ma non sta a me fare nomi". - La Lega Nord pone il suo veto alla candidatura di Giuliano Amato alla presidenza della Repubblica. Lo ha spiegato il leader del Carroccio, Roberto Maroni, rispondendo sulla candidatura di alcuni nomi al Colle, tra cui quello dell'ex presidente del Consiglio, Amato. "Vedremo le proposte e le valuteremo - ha spiegato Maroni - se fosse una donna meglio ancora, ma non sta a me fare nomi".

D'Alema: "Colle e governo sono nodi distinti" - Le partite del Colle e del governo "sono distinte anche perché non è che si può fare il mercato generale...". Lo ha detto Massimo D'Alema dopo un colloquio con il segretario Pd Pier Luigi Bersani. Le future scelte sul governo, ha evidenziato, saranno in mano al nuovo capo dello Stato: "Il governo si formerà sulla base dell'iniziativa del presidente della Repubblica". Dunque, ha sottolineato, "non si può fare prima il governo, sarebbe come fare la formazione prima di avere l'arbitro".