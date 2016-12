foto LaPresse

06:19

- Sarà consegnato questa mattina al Quirinale il rapporto dei 10 saggi designati dal presidente Giorgio Napolitano per "facilitare" un'intesa politica sulle priorità del Paese, un documento che il capo dello Stato consegnerà al suo successore. Previsto per oggi anche l'incontro fra Pier Luigi Bersani e Massimo D'Alema per individuare un candidato per il Colle.