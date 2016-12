Grillo denuncia: "Per il Colle inciucio B&B"

foto Ansa 21:10 - "Berlusconi e Bersani si sono incontrati in un luogo segreto, lontano da webcam, telecamere e giornalisti e hanno deciso il loro candidato per il Quirinale". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un post intitolato "Inciucio a porte chiuse", nel quale ricorda invece la consultazione online per la scelta del candidato del M5S al Colle, partita oggi. Gaffe della Lombardi su Napolitano. Poi fa marcia indietro. - ", lontano da webcam, telecamere e giornalisti e". Lo scrivesul suo blog, in un post intitolato "", nel quale ricorda invece la consultazione online per la scelta del candidato del M5S al Colle, partita oggi. Gaffe della Lombardi su Napolitano. Poi fa marcia indietro.

M5S lancia consultazioni online per candidato al Colle - L'occasione per l'ennesimo attacco di Grillo è il lancio della consultazione online per il Colle. "Oggi giovedì 11 aprile 2013 - ricorda Grillo - gli iscritti al MoVimento 5 Stelle al 31 dicembre 2012, che abbiano inviato i documenti digitalizzati, potranno proporre il loro candidato per la Presidenza della Repubblica fino alle ore 21. I primi dieci candidati saranno in seguito, il giorno lunedì 5 aprile, votati per scegliere il nome che sarà indicato dal gruppo parlamentare del M5S. Coloro che hanno il diritto di proporre il prossimo Presidente della Repubblica riceveranno una email con le istruzioni dopo le ore 10 di questa mattina", si legge sul sito.



Lombardi: "Napolitano? Si goda i nipotini" - "Da quello che ho visto del presidente penso che abbia diritto di godersi la sua vecchiaia e di fare il nonno". Così la capogruppo M5S alla Camera, Roberta Lombardi, commenta le ipotesi di un nuovo mandato a Giorgio Napolitano. "Lasciamolo andare, ha 87 anni, si goda la vecchiaia". Poi, l'esponente grillina corregge il tiro: "Nei due incontri che ho fatto con Napolitano ha detto di essere stanco, cosa che è parsa anche a me, e che voleva godersi la sua vecchiaia e fare il nonno. Non sono stata io a dirlo". Infine, attacca la stampa ironizzando: "Ora che siamo arrivati noi e voi giornalisti state facendo questa informazione di qualità".