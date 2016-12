foto LaPresse

- "Pier Luigi Bersani non è candidato al Quirinale". Parola di Enrico Letta, che smentisce così "alcune indiscrezioni di stampa di queste ore" in merito. "Bersani - aggiunge il vicesegretario del Partito democratico - sta lavorando perché il confronto con le diverse forze parlamentari produca una candidatura largamente condivisa per la presidenza della Repubblica, così come recita la Costituzione".