foto LaPresse

23:04

- Dario Franceschini ammette che "sì, per la prima volta sono preoccupato per il rischio scissione nel Pd, sarebbe un dramma non per il Pd ma per il Paese". Alle Invasioni Barbariche su La7, l'esponente democratico dichiara: "Ho visto un riconoscersi per provenienze e questa è una cosa pericolosissima", mentre per tenere in piedi l'Italia bisogna "accettare le diversità e superare le provenienze", conclude.