foto LaPresse

19:30

- Il Senato ha approvato il decreto Balduzzi sulle staminali e sulla proroga per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il testo passa ora all'esame della Camera. Dopo le critiche sollevate dal premio Nobel Shinya Yamanaka, sull'utilizzo di metodi non sperimentati, il ministro della Salute, Renato Balduzzi, ha spiegato che l'autorizzazione all'uso del metodo Stamina avviene "in via eccezionale" e sotto "stretto monitoraggio clinico".