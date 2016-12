Il Senato taglia 4,6 milioni di spese

foto LaPresse 18:48 - Il Senato spenderà circa 4 milioni e 600mila euro l'anno in meno: il consiglio di presidenza di Palazzo Madama ha infatti deciso all'unanimità altre riduzioni di spesa oltre a quelle, già stabilite, del 50% alla dotazione del presidente Pietro Grasso. Nel complesso dunque gli stanziamenti previsti saranno tagliati del 32%, come fa sapere una nota dell'Aula. - Il Senato spenderà circa 4 milioni e 600mila euro l'anno in meno: il consiglio di presidenza di Palazzo Madama ha infatti deciso all'unanimità altre riduzioni di spesa oltre a quelle, già stabilite, del 50% alla dotazione del presidente Pietro Grasso. Nel complesso dunque gli stanziamenti previsti saranno tagliati del 32%, come fa sapere una nota dell'Aula.

In particolare è stata decisa per le commissioni la riduzione dell'indennità di carica e della dotazione economica per la segreteria, il dimezzamento del contributo per le attività di rappresentanza e la soppressione del rimborso delle spese di telefonia per i componenti del Consiglio di presidenza e per i presidenti.