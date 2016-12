Staminali, ok dalla commissione del Senato: il testo del decreto Balduzzi passa ora all'Aula

foto LaPresse

- Via libera all'unanimità da parte della commissione speciale del Senato al decreto Balduzzi sulle staminali. Sono stati approvati 4 emendamenti al testo, in particolare sulle regole per la sperimentazione futura delle terapie cellulari non ripetitive. Domani il provvedimento sarà all'esame dell'Aula del Senato. "La soluzione trovata tiene bene in equilibrio le esigenze della compassione con quelle della scienza", ha detto il ministro Renato Balduzzi.