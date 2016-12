foto Ansa

21:51

- "Non ci alleiamo con nessuno, la demolizione è cominciata. Abbiamo promesso di mandarli tutti a casa e li manderemo tutti a casa". Lo ribadisce il leader del M5S, Beppe Grillo, in una intervista al quotidiano "Metro". "Loro saranno costretti a seguirci come programma politico: noi eravamo nati e ci prendevano per l'antipolitica. Oggi copiano il nostro programma e io ne sono felice. Solo che noi lo applichiamo, loro lo dicono in tv e basta".