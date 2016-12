foto LaPresse

18:31

- Prosegue l'occupazione delle aule parlamentari da parte del Movimento 5 Stelle. La seduta del Senato si è conclusa, ma i senatori grillini sono rimasti al proprio posto. "Resteremo in Aula fino a mezzanotte, a leggere la Costituzione e il regolamento del Senato, per sottolineare la forzatura che viene attuata non iniziando a far lavorare le commissioni" ha detto il capogruppo Vito Crimi.