foto Ansa

17:21

- "Non ho alcuna intenzione di ritardare e neppure di ostacolare i lavori del Parlamento". Lo ha assicurato il presidente del Senato, Pietro Grasso, aggiungendo che: "Il regolamento non assegna al presidente poteri sostitutivi e pertanto, finché le designazioni non saranno completate, non sarà possibile procedere alla convocazione delle Commissioni". Intanto il M5S, per accelerare, ha annunciato l'intenzione di convocare delle Commissioni "ombra".