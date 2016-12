Roma, primarie Pd: vince Ignazio Marino

foto Ansa Correlati Un voto tra le polemiche 00:36 - Ignazio Marino sarà il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma. Lo hanno decretato le primarie con un affluenza - secondo quanto comunicato dal comitato Roma Bene Comune - tra i 100.000 e i 102.000 votanti nei 223 seggi. David Sassoli, giunto secondo tra i sei sfidanti, ha telefonato a Marino, facendo i complimenti. "Adesso dobbiamo vincere la battaglia per il Campidoglio", ha aggiunto. - Ignazio Marino sarà il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma. Lo hanno decretato le primarie con un affluenza - secondo quanto comunicato dal comitato Roma Bene Comune - tra i 100.000 e i 102.000 votanti nei 223 seggi. David Sassoli, giunto secondo tra i sei sfidanti, ha telefonato a Marino, facendo i complimenti. "Adesso dobbiamo vincere la battaglia per il Campidoglio", ha aggiunto.

Oltre il 50% dei voti - A Marino è andato oltre il 50% delle preferenze. "Non sono ancora dati ufficiali - fanno sapere dal comitato Roma Bene Comune - ma questa percentuale non dovrebbe discostarsi dalla realtà".



"Grazie a tutti, ora cambieremo tutto" - "Grazie a tutti i romani che hanno trasformato questo esperimento di democrazia in una grande gioia. Ora dobbiamo liberare il Campidoglio da una politica oscura. Noi cambieremo tutto". Questo il commento di Ignazio Marino, non appena arrivato nel suo comitato elettorale a S. Lorenzo. "E' una giornata bellissima - ha aggiunto - ed abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Chiedo a tutti di darmi una mano. Oggi abbiamo vinto tutti. Ora si riparte da qui e a fine maggio festeggeremo in Campidoglio".



Sei sfidanti - Il chirurgo ha battuto gli altri 5 sfidanti: Gemma Azuni, Mattia Di Tommaso, Paolo Gentiloni, Patrizia Prestipino e David Sassoli. Quest'ultimo candidato, scelto dalla segreteria del partito, è stato il primo a congratularsi con Marino. Tocca a lui ora sfidare l'attuale primo cittadino Gianni Alemanno, l'avvocato del Movimento 5 Stelle Marcello De Vito e l'imprenditore Alfio Marchini.



Zingaretti: "Daje Ignazio!" - "Daje Ignazio! Ora tutti insieme e uniti per sostenere Marino, che puo' davvero cambiare Roma in meglio". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.



Vendola: "Marino sarà un grande sindaco" - "Ignazio Marino sarà un grande sindaco, la città ha bisogno e voglia di cambiamento", afferma Nichi Vendola, leader di Sel.



Il chirurgo in corsa per la trasparenza Cinquantott'anni, chirurgo specializzato in trapianti d'organo, Ignazio Marino ha alle spalle un lungo periodo di formazione, lavoro e anche incarichi dirigenziali all'estero in ambito sanitario, per rientrare nel 2006 in Italia e impegnarsi in politica con i Ds (poi Pd): prima in Senato, poi con la corsa alle primarie per la segreteria nazionale, infine alla guida della commissione parlamentare d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale. A Roma è appoggiato da una larga area a sinistra del Pd, da Sel a Azione Civile e continuerà la scalata al Comune di Roma puntando innanzitutto sulla "trasparenza totale" e sul progetto di una città "a misura di bambino". Ultimo a scendere in campo tra i sei candidati alle primarie del centrosinistra, Marino e' stato capace in poco tempo di attrarre il maggior numero di voti e autorevoli supporti, da Stefano Rodotà a Alessandro Gassmann e Dacia Maraini. Tra i suoi cavalli di battaglia: lo sviluppo delle piste ciclabili; il reddito minimo garantito; la creazione di un ufficio in Campidoglio dove chiunque possa controllare i bilanci con un tecnico che li spieghi.