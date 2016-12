M5S: "Commissioni permanenti subito" "Martedì occuperemo la Camera"

foto Ansa Correlati Lotta al contante,Grillo denuncia: bugia delle banche 21:53 - Il Movimento cinque stelle annuncia per martedì l'occupazione dell'Aula della Camera e "iniziative eclatanti" a Palazzo Madama. Lo annuncia il senatore grillino Maurizio Buccarella. L'obiettivo è di ottenere subito la convocazione delle commissioni parlamentari permanenti, senza aspettare la formazione del nuovo governo che consentirebbe ai partiti di decidere i ruoli chiave delle presidenze e delle vicepresidenze. - Il Movimento cinque stelle annuncia per martedì l'occupazione dell'Aula della Camera e "iniziative eclatanti" a Palazzo Madama. Lo annuncia il senatore grillino Maurizio Buccarella. L'obiettivo è di ottenere subito la convocazione delle commissioni parlamentari permanenti, senza aspettare la formazione del nuovo governo che consentirebbe ai partiti di decidere i ruoli chiave delle presidenze e delle vicepresidenze.

Domani, in una riunione al Senato saranno definite le modalità dell'agitazione a Palazzo Madama. Per la portavoce dei grillini alla Camera, Roberta Lombardi, "bloccano il Paese mentre si spartiscono le poltrone. Il Parlamento puo' iniziare a lavorare". Lo stesso sostiene l'ex presidente della Consulta, Giovanni Maria Flick: "In questo momento è prioritario non paralizzare le Camere. Sia nei regolamenti di Camera e Senato sia nella Costituzione non c'è nulla - dice - che in merito alle Commissioni faccia riferimento a un problema di maggioranza e minoranza". Secondo il senatore M5S, Luis Orellana, Napolitano, Grasso e la Boldrini "sono succubi dei partiti". "Ci si dimentica che la nostra è una democrazia parlamentare", aggiunge.