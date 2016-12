Pd, sabato 13 in piazza contro la povertà

foto LaPresse 20:46 - Nella giornata in cui Silvio Berlusconi manifesterà a Bari, Pier Luigi Bersani sabato 13 aprile porterà in una piazza della periferia romana i democratici per protestare "contro la povertà". "L'Italia - spiega il Pd in una nota - sta vivendo la peggiore crisi economica e sociale che abbia mai conosciuto negli ultimi decenni. I fatti di Civitanova Marche fotografano tragicamente una realtà purtroppo estesa in molte città". - Nella giornata in cui Silvio Berlusconi manifesterà a Bari, Pier Luigi Bersani sabato 13 aprile porterà in una piazza della periferia romana i democratici per protestare "contro la povertà". "L'Italia - spiega il Pd in una nota - sta vivendo la peggiore crisi economica e sociale che abbia mai conosciuto negli ultimi decenni. I fatti di Civitanova Marche fotografano tragicamente una realtà purtroppo estesa in molte città".

Organizzata dai circoli dei quartieri poveri di Roma-Napoli-Torino - L'iniziativa "contro la povertà" e "per il governo di cambiamento" è promossa dai circoli Pd di Scampia, San Salvario, Corviale, Torbellamonaca, Laurentino e San Basilio, quartieri poveri della Capitale, di Napoli e Torino.



Bersani in chiusura - "L'Italia sta vivendo la peggiore crisi economica e sociale che abbia mai conosciuto negli ultimi decenni - si legge in una nota del Pd - molti italiani vivono ormai da mesi in situazioni di estremo disagio e di difficoltà, le famiglie e le imprese sono in piena emergenza. Gli ultimi, disperati fatti di Civitanova Marche fotografano tragicamente una realtà purtroppo estesa in molte città. E' il momento di dare risposte urgenti e all'altezza". La manifestazione sarà chiusa da un intervento del segretario del Pd, Pier Luigi Bersani che annuncia la propria presenza in Twitter.