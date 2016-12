foto Ansa

16:21

- Alle 14 erano 47mila i cittadini che hanno votato alle primarie per scegliere il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra. A renderlo noto è il comitato Roma Bene Comune. Il vincitore sfiderà Gianni Alemanno, attuale primo cittadino della Capitale, e Marcello De Vito, che si presenta per il M5S. In lizza ci sono Gemma Azuni (Sel), Mattia Di Tommaso (Psi), Paolo Gentiloni, Ignazio Marino, Patrizia Prestipino e David Sassoli (Pd).