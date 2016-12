Renzi: "Le elezioni non le vogliono in tanti"

foto LaPresse 14:35 - "Non so se la soluzione di un governo Pd-Pdl sia quella che davvero i dirigenti romani sceglieranno. Le alternative sono tre", tra cui le elezioni, ma "mi sa che non le vogliono in tanti". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. "E' un po' strano che un dirigente politico come Grillo parli di streaming e trasparenza e poi, quando deve parlare con i suoi, li porti in una località segreta", ha aggiunto. - "Non so se la soluzione di un governo Pd-Pdl sia quella che davvero i dirigenti romani sceglieranno. Le alternative sono tre", tra cui le elezioni, ma "mi sa che non le vogliono in tanti". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. "E' un po' strano che un dirigente politico come Grillo parli di streaming e trasparenza e poi, quando deve parlare con i suoi, li porti in una località segreta", ha aggiunto.

"Il governo Pd-M5S, Grillo non vuole; su un governo Pd-Pdl staremo a vedere", ha sottolineato a margine di un'iniziativa nel capoluogo toscano. "E' difficile che uno come me, che sta lontano da Roma, possa capire come andrà a finire. Non credo alla fantapolitica", ha poi risposto a chi gli chiedeva se Pd e Pdl non vogliano le elezioni per paura di una sua ascesa.