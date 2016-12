foto Ansa

11:09

- "Rispettosi come sempre del lavoro dell'informazione, ma non meno rispettosi della verità dei fatti, ribadiamo che il nostro lavoro procede nel segno dell'intesa più stretta. Proprio come il primo giorno, e come richiede l'interesse del Paese in un momento così delicato". Lo dicono i presidenti delle Camere, Pietro Grasso e Laura Boldrini in una nota, rispondendo a indiscrezioni di stampa che li vorrebbero in rotta di collisione.