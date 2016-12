Beppe Grillo: "La gente è stufa degli inciuci"

foto Ansa Correlati Roma, Grillo incontra i parlamentari M5S

Le foto private di Crimi: a petto nudo e col pizzetto biondo 18:00 - Se si verificherà "l'inciucio" delle larghe intese "la gente, che è stufa, prenderà i bastoni". Così Beppe Grillo, parlando ai parlamentari del M5S al raduno in un agriturismo fuori Roma. "Dobbiamo arrivare calmi e sereni all'elezione del presidente della Repubblica che sarà molto diverso da questo", ha aggiunto. "E non fidatevi dei partiti - ha poi ribadito -. Non hanno nemmeno cambiato la legge elettorale". - Se si verificherà "l'inciucio" delle larghe intese "la gente, che è stufa, prenderà i bastoni". Così, parlando ai parlamentari del M5S al raduno in un agriturismo fuori Roma. "Dobbiamo arrivare calmi e sereni all'elezione del presidente della Repubblica che sarà molto diverso da questo", ha aggiunto. "E non- ha poi ribadito -. Non hanno nemmeno cambiato la".

Per quanto riguarda l'incarico di governo, "ho detto a Napolitano" di darlo a noi, solo dopo "gli faremo un nome" per la sua guida. "Ora il nome è il Movimento nel suo insieme": ha spiegato. Grillo non lesina parole di critica nei confronti di tutta la classe politica. "Abbiamo a che fare con gente incredibile. Fanno dossier e controdossier di tutti i tipi contro di me", ha detto. "Secondo questi dossier - ha continuato - avrei 13 ville in Costa Rica".



"Noi non ci dividiamo" - "Si stanno dividendo gli altri, non noi. Non mi aspetto totale condivisione nel movimento, è leggittimo che qualcuno la pensi in maniera diversa''. Così ha proseguito il leader del M5S. ''Non siamo noi che ci stiamo dividendo, sono gli altri'', ha ribadito.



"Non pubblicate scatti privati sui social network" - "Non pubblicate sui social network elementi della vostra vita privata, ma solo l'attività parlamentare". E' il consiglio di Beppe Grillo ai grillini. Il leader del M5S spiega: d'ora in avanti sul mio blog parleremo solo di programma. E poi: "Fatemi domande ma non ho risposte per tutto".



"Non ci vado a L'Aquila, non voglio interferire con l'anniversario" - "Non vado a L'Aquila" per l'anniversario del terremoto "perché se mi scappa qualche idea viene vanificato tutto". Lo ha dichiarato Beppe Grillo ai suoi, spiegando di non voler creare interferenze rispetto alle manifestazioni organizzate nella città abruzzese.



Grillo incontrerà i parlamentari del M5S una volta al mese - Beppe Grillo vedrà i parlamentari M5S una volta al mese. Dopo l'incontro di oggi in un agriturismo, il prossimo ci sarà dopo l'elezione del presidente della Repubblica. "Beppe verrà anche in Parlamento e potrà vedere quali sono i nostri ritmi di lavoro", annuncia la capogruppo Roberta Lombardi.