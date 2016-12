Berlusconi: "Ok a un governo di larghe intese"

foto Web Correlati Renzi: "Il 95% degli italiani la pensa come me" 13:07 - "Per prendere le misure necessarie e urgenti per uscire da una austerità rovinosa e per far capire in Europa e ai mercati che l'Italia c'è, abbiamo dichiarato di essere disponibili a far nascere un governo di coalizione guidato da un rappresentante del Partito democratico". Lo afferma Silvio Berlusconi in un messaggio per il sito forzasilvio.it. "Riteniamo prioritario ed anzi, indispensabile, dare vita subito a un governo stabile e forte". - "Per prendere le misure necessarie e urgenti per uscire da una austerità rovinosa e per far capire in Europa e ai mercati che l'Italia c'è, abbiamo dichiarato di essere disponibili a far nascere un governo di coalizione guidato da un rappresentante del Partito democratico". Lo afferma Silvio Berlusconi in un messaggio per il sito forzasilvio.it. "Riteniamo prioritario ed anzi, indispensabile, dare vita subito a un governo stabile e forte".

"Soltanto se il Partito democratico dirà 'no' a questa soluzione, si dovrà ricorrere alle elezioni anticipate", fa sapere il leader del Pdl. "La nostra posizione è chiara e nota a tutti. La prima preoccupazione è per lo stato dell'economia, per le imprese, per i lavoratori in difficoltà e per le famiglie".



"Come sapete bene non chiedo nulla per me, né ruoli istituzionali né ruoli di governo", si legge nel messaggio sul sito dedicato a Berlusconi. "Chiedo solo di poter continuare a svolgere il compito che mi è stato affidato ancora una volta dai nostri elettori e cioè quello di tenere unito il centrodestra e di contribuire a far uscire il nostro Paese da questa crisi che è la più grave dal dopoguerra ad oggi".



Nome per il Quirinale sia condiviso da tutti - "Abbiamo anche sostenuto con forza che, di fronte alla tripartizione paritaria dei voti uscita dalle elezioni, è impensabile che la sinistra si appropri di tutte le cariche istituzionali. Anche in questo caso ci siamo resi disponibili ad una scelta comune, perché il presidente della Repubblica deve rappresentare un fattore di unità e di garanzia per tutti e non un ulteriore elemento di divisione".