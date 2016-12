foto Ansa

21:20

- Anche il presidente della Camera, Laura Boldrini, ha replicato alle dichiarazioni di Matteo Renzi: "Non stiamo perdendo tempo", ha detto. "Penso ci siano dei tempi della politica - ha poi aggiunto - e non voglio entrare in questo confronto, non sta a me. Stiamo lavorando sodo con una tabella di marcia molto fitta e per quanto mi riguarda non stiamo perdendo tempo".