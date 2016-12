foto LaPresse

16:50

- L'ex ministro dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, rischia di finire sotto processo, a Roma, per presunti scambi di favori con imprenditori. L'ex leader dei Verdi è accusato di finanziamento illecito di un parlamentare per aver ricevuto utilità come il pagamento di voli in elicottero, vacanze private e utenze cellulari.