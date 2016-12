Debiti P.a., presidente Abi: sono oltre 100 mld

foto Afp Correlati Bce: ripresa a rischio

Debiti P.A., no ad aumento Irpef 16:30 - Il Consiglio dei ministri per varare il decreto sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione si svolgerà con ogni probabilità sabato o al più tardi domenica. I ministri sono già stati preallertati. A far slittare il Cdm, che doveva svolgersi ieri, la richiesta dal ministro Grilli di proseguire gli approfondimenti sul testo.

L'allarme dell'Abi - "La mia valutazione è che siamo già oltre i 100 miliardi di euro". Così il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, parlando dei debiti della P.a. nei confronti delle imprese e spiegando che "in termini bancari è una cifra rilevantissima per ridare poi nuova finanza alle imprese".



"Bankitalia ha dato una valutazione al 31 dicembre 2010 di 70 miliardi, poi ha fatto un aggiornamento al 31 dicembre 2011 di una novantina di miliardi: se facciamo una progressione stiamo già oltre i 100 miliardi", ha detto Patuelli al termine di un incontro con il vice presidente della Commissione Ue, Antonio Tajani. Questi soldi, ha spiegato Patuelli, rappresentano "nuova liquidità dovuta dalle istituzioni, che ha come conseguenza nuova finanza da parte delle banche". "Un centinaio di miliardi sono il 5% del debito pubblico italiano consolidato in decenni e sono circa un ventesimo dell'ammontare totale degli impieghi delle banche operanti in Italia - ha aggiunto Patuelli - si tratta di un volano importantissimo che può essere rimesso in moto e la premessa per far ripartire il circolo virtuoso".



Draghi: "Stimolo importante per l'economia" - "La misura di stimolo più importante che un Paese possa dare è restituire gli arretrati, che in alcuni casi valgono diversi punti di Pil". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in quello che appare come un riferimento ai crediti della pubblica amministrazione verso le imprese in Italia.