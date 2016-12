foto Ap/Lapresse

- Il Movimento 5 Stelle sta preparando una mozione per chiedere il ritiro delle truppe italiane dall'Afghanistan. L'annuncio è stato dato dai deputati "grillini" in commissione Esteri. Il gruppo sta inoltre lavorando al testo di un'altra mozione da presentare in Parlamento per la sospensione del programma militare sui caccia F35.