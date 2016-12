foto LaPresse

- Oggi il Consiglio dei ministri vara il decreto per i pagamenti dei primi 40 miliardi di debiti della Pubblica amministrazione. Sale l'allarme per l'ipotesi che si punti ad aumentare le aliquote Irpef e per una manovra. Ok del Parlamento alla risoluzione sull'aggiornamento dei conti. Grilli: "Mantenere il deficit al 2,9%". Bruxelles: "No ai tempi supplementari".