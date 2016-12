Elezioni comunali, i Pirati sbarcano a Roma

"RomaPirata" è il nome della lista che appoggia "Repubblica Romana" dell'indipendente di sinistra Sandro Medici, candidato a sindaco.



Figlio di un fornaio e di una stiratrice, giornalista de "il manifesto" dal 1978 al 1993, ne diventa direttore dal 1990 al 1991. Nel 1997 viene eletto consigliere comunale come indipendente di Rifondazione comunista e nel 2001 diventa presidente del X municipio di Roma, ruolo nel quale verrà confermato nelle tornate elettorali del 2006 e nel 2008 (nelle fila della Sinistra Arcobaleno).

Quali sono i motivi della sua candidatura a sindaco di Roma?

Se non apparisse retorico, direi che mi candido perché sono investito da una passione per il lavoro amministrativo che ho fatto al Municipio X, lavoro che mi piacerebbe continuare a fare in modo consapevole e fiducioso su scala più grande. L'altra ragione è più politica: non mi rassegno all'idea che si debba continuare a votare il meno peggio.



Perché nelle fila dei Pirati e non di un altro partito?

Il sostegno che mi dà il Partito dei Pirati nasce all'indomani di una scelta che è arrivata più che altro dalla città, dalle sue ali più avanzate che operano del mondo del sociale e della cultura che hanno composto il progetto della lista "Repubblica romana". Non nego poi che la mia candidatura sia stata l'esito di una rottura con il Centrosinistra, con Sel in primo luogo. Mi dispiace ammetterlo, ma l'esperimento fatto a Milano con Giuliano Pisapia non è stato replicabile a Roma. E adesso Sel sostiene come candidato sindaco Ignazio Marino e non i candidati Sel ai quali Nichi Vendola ha chiesto addirittura di ritirarsi.



Qual è suo programma per Roma?

Tre riforme innanzitutto già realizzate nel Municipio X: la raccolta dei testamenti biologici, il registro delle unioni civili come a Milano, la pre cittadinanza ai figli degli immigrati.



Come Pirati vi siete proposti anche voi come partito di rottura, anti casta e partecipativo. Poi però, su questi temi è stato Grillo a costruire la propria vittoria. Come ha fatto a "rubarvi" questi temi e a strappare un risultato tanto positivo?

Forse non basta usare strumenti e linguaggi digitali. il M5s probabilmente è riuscito a corrispondere a un sentimento di disgusto, di refrattarietà che i cittadini esprimono nei confronti della politica. L'aspetto politico più interessante è che questo consenso ricevuto dal M5s nasce dalla crisi della forma politica che non è più in grado di interpretare la domanda pressante di cambiamento che i cittadini esprimono.



Perché non siete riusciti prima ad esprimere dei candidati in ambito nazionale?

Tutta colpa della giovane età che il partito aveva sul versante italiano. La stessa mia candidatura a Roma è un'esperimento. Vedremo.

Quale riscontro pensa di ricevere dalle urne il 26 e 27 maggio?

Senza essere esageratamente ottimista e guardando all'elettorato che oggi è molto fluido, con sempre minore spirito di appartenenza, credo che la mia proposta possa ricevere un consenso significativo perché ha un impulso un po' avventuroso, di riforma radicale.



Il M5S ha fatto bene a rifiutare la fiducia a un qualsiasi governo politico, a non fare i nomi, a dire no praticamente a tutto?

La cosa certa è che ormai si sente una strumentalità esagerata nelle scelte del M5s. Hanno finalmente gettato la maschera e rivelato il loro intento: spingere all'abbraccio mortale Pd e Pdl. Bersani può essere una persona non appassionanate, ma i grillini lo avevano in mano e hanno rifiutato di appoggiarlo e realizzare così qualcosa di concreto.



Come si sarebbero comportati i Pirati al posto dei 5 stelle?

Nei paesi dove Pirati operano, forse sarebbero stati inclini ad alleanze, magari sui temi che sentono come propri.



Qual è suo giudizio sui dieci saggi convocati da Napolitano?

Forse il Presidente della Repubblica sta coronando il sogno di una vita: da sempre ha sperato che la Sinistra italiana diventasse liberale. Adesso sta realizzando lui questa trasformazione distruggendo il Partito Democratico. E' stato per decenni in minoranza all'interno del Partito Comunista, ma ora sta realizzando il suo sogno.



Come usciremo dall'impasse istituzionale?

La situazione è compromessa. La cosa più probabile è che avremo una soluzione tecnica che ci porti vero le prossime elezioni.