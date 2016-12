E' morto Scapagnini, ex medico di Berlusconi

foto Dal Web 21:06 - Umberto Scapagnini, 71enne ex medico personale di Silvio Berlusconi, è morto in ospedale a Roma. Scapagnini, che è stato anche deputato del Pdl e per due mandati sindaco di Catania, era gravemente malato da tempo. Nel 2011 aveva pubblicato il libro "Il cielo può attendere", nel quale raccontava la lotta e la guarigione da un tumore. Scapagnini sarà tumulato nella tomba di famiglia a Napoli. , 71enne ex, è morto in ospedale a Roma. Scapagnini, che è stato anche deputato del Pdl e per due mandati, era gravemente malato da tempo. Nel 2011 aveva pubblicato il libro, nel quale raccontava la lotta e la guarigione da un tumore. Scapagnini sarà tumulato nella tomba di famiglia a Napoli.

Dal 26 marzo Scapagnini era ricoverato in ospedale a Roma, dopo un infarto che aveva aggravato un quadro clinico già compromesso da un un ictus.



Scapagnini era famoso per la sua attività di farmacologo, che svolgeva all'università etnea. I suoi studi gli fecero conoscere Silvio Berlusconi, del quale fu anche medico. Per il leader del Pdl confessava la sua "sconfinata ammirazione" perché, ribadì più volte, "ha un sistema di tipo neuro immunitario veramente straordinario per cui niente mina la sua salute", arrivando a ipotizzarne "tecnicamente l'immortalità". "E' un uomo fisicamente e intellettualmente superiore - spiegò - può avere sei rapporti alla settimana". Berlusconi - rivelò l'allora sindaco - gli inviò un telegramma col quale sosteneva avrebbe dovuto cambiare il suo cognome in "Scopagnini" per la terapia antistress e rinvigorente che gli aveva prescritto. Era accanto all'ex premier, nel 2006, sostenendolo, quando il Cavaliere fu colto da un lieve malore su un palco a Montecatini Terme.



A Catania diede sfogo alla sua passione politica diventando consigliere comunale con il Psi nel 1985 e vicesindaco e assessore all'Urbanistica tra il 1986 ed il 1987. Aderì poi a Forza Italia e nel 1994 fu eletto deputato europeo, ricoprendo, fino al 1999, il ruolo di presidente della commissione per la Ricerca. Nel 2000, da poco riconfermato a Strasburgo, si candidò e fu eletto sindaco di Catania. Si ripresentò, ricevendo un secondo mandato, nel 2005. Incarico che lasciò nel 2008 per candidarsi al Parlamento con il Pdl.



Lo stesso anno sopravvisse a un grave incidente stradale a Roma. Nel 2009 fu ricoverato a Roma per un grave scompenso metabolico. Nel marzo del 2011 rivelò di avere lottato contro un tumore e confessò di avere "visto la luce oltre il tunnel", cambiando le sue posizioni di agnostico sulle cure compassionevoli e il testamento biologico.



Durante la sua attività di sindaco di Catania finì in diverse inchieste e sotto processo. E' stato condannato, in via definitiva, a due anni e sei mesi di reclusione per i contributi non dovuti ai dipendenti comunali per l'emergenza cenere lavica a pochi giorni dal voto amministrativo del 2005. E' in corso il procedimento d'appello per il buco di bilancio da centinaia di milioni di euro al Comune. In primo grado è stato condannato a due anni e nove mesi di reclusione. E' stato assolto, dal Tribunale, per le autorizzazioni di parcheggi in project financing, e in appello il Pg ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.



Berlusconi: "Perdo un grande amico" - "La scomparsa di Umberto Scapagnini rappresenta per me la perdita di un grande, affettuosissimo amico. Ero legato a lui da molti anni. L'avevo conosciuto come medico ed avevo apprezzato la sua eccellente preparazione professionale e la sua acuta capacità diagnostica". Così Silvio Berlusconi in una nota. "Il nostro rapporto - aggiunge - si è via via trasformato in una profonda amicizia e con la fondazione di Forza Italia, in una stretta collaborazione politica. Sono state molte le volte in cui mi è stato vicino con il suo particolare ed originale intuito politico. Sapeva celare sotto un atteggiamento ironico e scanzonato le sue grandi doti umane e la sua naturale generosità. Mi mancherà molto così come mancherà molto a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di stargli vicino".