foto LaPresse

09:30

- Se le commissioni volute da Napolitano "saranno uno strumento per facilitare l'uscita dal vicolo cieco nel quale siamo finiti saranno una cosa buona. Se diventeranno qualcosa di diverso per ampliare la palude sarò il primo a denunciarlo". Lo ha detto Gaetano Quagliariello, senatore del Pdl e uno dei "saggi" incaricato dal Quirinale a "La Telefonata" su Canale5. "Non possiamo scrivere la Costituzione non siamo stati chiamati per questo", ha aggiunto.