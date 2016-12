Colle: i saggi al lavoro da martedì

foto Ansa Correlati "I saggi aiutino le larghe intese" 17:56 - "Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, riunirà domattina al Quirinale le personalità invitate a far parte, in funzione dell'impegno già svolto o del ruolo attualmente ricoperto, dei due gruppi di lavoro di cui ha promosso la costituzione indicando le motivazioni e i compiti". E' quanto si legge in una nota del Quirinale. "Il gruppo di lavoro economico-sociale ed europea si riunirà alle 11, quello sui temi istituzionali alle ore 12". - "Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, riunirà domattina al Quirinale le personalità invitate a far parte, in funzione dell'impegno già svolto o del ruolo attualmente ricoperto, dei due gruppi di lavoro di cui ha promosso la costituzione indicando le motivazioni e i compiti". E' quanto si legge in una nota del Quirinale. "Il gruppo di lavoro economico-sociale ed europea si riunirà alle 11, quello sui temi istituzionali alle ore 12".

''Risulteranno evidenti sia il carattere assolutamente informale e il fine puramente ricognitivo dell'iniziativa assunta dal Presidente della Repubblica sia i limiti temporali, d'altronde ovvi, dell'attività dei due gruppi''. Si legge ancora nella nota del Quirinale.



Timori infondati - ''A quanto si apprende, le riunioni dei gruppi di lavoro al Quirinale offriranno anche l'occasione per ogni ulteriore chiarimento opportuno, di fronte a commenti nei quali ai più larghi apprezzamenti si sono accompagnati non solo legittimi dubbi e scetticismi ma anche timori e sospetti artificiosi e del tutto infondati'', precisa il Colle.



Bubbico (Pd): partire dal Fisco - ''La vera emergenza è quella sociale. Bisogna intervenire subito a partire dal fisco'': così Filippo Bubbico (Pd) uno dei saggi del gruppo economico nominati da Giorgio Napolitano in attesa, domani mattina, di salire al Colle per definire tempi e modi della ricognizione. Si punta al ''rilancio economico e all'equità".