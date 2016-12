foto Ansa

- I cosiddetti "saggi" individuati da Napolitano per uscire dall'impasse politica "sono una soluzione utile, che può aiutare, ma che non può essere sostitutiva del luogo in cui certe decisioni si devono prendere, ovvero il Parlamento". Parola di Dario Franceschini (Pd), che precisa: "La scelta del Quirinale non mi pare sia una soluzione risolutiva. E' stata fatta per tranquillizzare il Paese".