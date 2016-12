foto Ansa

16:44

- La Commissione Ue "ha fiducia nel processo democratico italiano per trovare la giusta soluzione". Così un portavoce dell'esecutivo Ue, dopo le decisioni annunciate dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ricordando che non è il suo ruolo commentare gli sviluppi politici in atto nei Paesi membri, Bruxelles si è limitata a ribadire che ha "fiducia" in Roma.