foto Ansa

15:24

- "Le trattative per un nome condiviso per la Presidenza della Repubblica tra Pdl e Pdmenoelle sono in uno stato avanzato". Lo afferma Beppe Grillo nel suo blog. "Il Pdl vuole un presidente di garanzia, un salvacondotto per i processi dello psiconano. Il Pdmenoelle vuole anch'esso un presidente di garanzia, che lo tuteli dalla prossima bomba termonucleare del Mps", aggiunge. "Entrambi vorrebbero un presidente tranquillo insomma", conclude.