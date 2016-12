Grillo:noi al governo? Vedrete che squadra!

foto Ansa Correlati Grillo: "Vedrete il governo che faremo"

Grillo: "I politici? Tutti a casa" 18:08 - "Questi politici devono andare tutti via e prima devono fare una verifica fiscale sui loro patrimoni". Lo afferma Beppe Grillo, aggiungendo: "E poi parlano di fiducia. La fiducia a chi? A persone che in 20 anni hanno disintegrato il Paese". "Noi parliamo anche con parole diverse: solidarietà, costi politica; loro parlano di percentuali", aggiunge. "Basterebbe analizzare queste parole per capire che hanno bisogno di un neurologo", dice. - "Questi politici devono andare tutti via e prima devono fare una verifica fiscale sui loro patrimoni". Lo afferma Beppe Grillo, aggiungendo: "E poi parlano di fiducia. La fiducia a chi? A persone che in 20 anni hanno disintegrato il Paese". "Noi parliamo anche con parole diverse: solidarietà, costi politica; loro parlano di percentuali", aggiunge. "Basterebbe analizzare queste parole per capire che hanno bisogno di un neurologo", dice.

"Governo pseudo-tecnico? E' psichiatria" - "Pseudo tecnico? siamo nel settore della psichiatria più che della politica", afferma poi Beppe Grillo intervenendo alla web tv del M5S. Quanto ai politici tradizionali, "devono capire che per loro è finita, devono andare tutti via e prima devo fare una verifica fiscale sui loro patrimoni". Poi, prosegue l'ex comico, "ci vuole qualcuno che sussurri alle orecchie di tutti questi che è finita".



"Realizzeremo i nostri 20 punti" - "E noi saremmo i responsabili del fatto che il Paese non è governabile perché non diamo la fiducia? Basterebbe analizzare queste parole ma ci vorrebbe un neurologo", prosegue Grillo. "Noi entreremo in Parlamento e faremo quello che abbiamo detto dei nostri 20 punti", aggiunge il leader del M5S coniugando il verbo al futuro. "Noi faremo una squadra di governo e vedrete le persone che metteremo, se gli italiani ci daranno l'opportunità e continueranno a sostenerci. Questo è un Paese straordinario e lo cambieremo", prosegue. Noi, aggiunge, "siamo alla rivoluzione francese senza ghigliottina, il Parlamento è diventato un'aula vuota con nominati e non eletti, con condannati, prescritti che spingono il tasto voto per voto e non sanno che cosa spingono".



"Tornare a subito a vecchia legge elettorale" - "Un governo c'è; si potrebbe andare in Parlamento e abolire, con una semplice votazione, il porcellum per tornare alla legge precedente. Sarebbe un segnale".



"Per riforma democratica intervenire sull'informazione" - Grillo torna poi ad attaccare l'informazione: "Una riforma democratica non potrà mai esserci e ci metteremo molto di più se non capiamo perché siamo al 60/mo posto nella classifica della libertà di stampa". "L'Europa deve intervenire per capire come mai un mio articolo sul 'New York Times' viene cambiato - aggiunge - Senza la tutela di una informazione obiettiva non c'è garanzia di democrazia". "Ci sono tre tv in mano a tre partiti - conclude - altre tre in mano a chi gongola, vendendo bave come ha sempre fatto". "Un applauso ai nostri deputati e senatori - prosegue il leader M5S - che si sono distinti tra un ammasso di informazioni e un groviglio di cose che nascono dal nulla, di discussioni vuote sul nulla. E' una trasformazione antropologica dell'informazione: cattiva, violenta, che crea una confusione tra sondaggi, esperti...". "E' peggio la casta dei giornalisti di quella dei politici. Ora iniziano ad essere terrorizzati e fanno bene. Perché la rete ingloberà tutto", anche quei "giornali che parlano di precariato e poi sfruttano giovani free lance".



"Potevo godermi i soldi ma mi sono messo in politica" - L'ex comico poi parla della propria scelta: "Non mi sarei mai messo in politica, avevo i soldi, avevo la possibilità di godermi quello che ho guadagnato in 42 anni di lavoro. Ma sono qui, con la polizia sotto casa perché hanno pubblicato il mio indirizzo. Sopporteremo tutto, non ci abbattiamo". Grillo attacca ancora la stampa: "Pubblicano il mio indirizzo mettendo a repentaglio la sicurezza della mia famiglia e dei miei figli. Se vogliamo giocare così, giocheremo anche noi così".