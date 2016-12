foto Ansa

16:21

- "Si continui con il governo in carica per gli affari correnti e al contempo si inizino a fare le leggi necessarie in Parlamento. Poi si potrà andare alle elezioni". Questa l'idea del M5S spiegata dal grillino Paolo Becchi. "In questo periodo - ha aggiunto - si potrà fare la riforma elettorale". Per quanto riguarda la proposta di governo che Bersani stasera farà a Napolitano, ha detto: "Sarà difficile che dica no a un esponente del suo partito".