foto Ansa

15:31

- Pietro Grasso ritiene che questo Paese abbia bisogno di un governo "a tutti i costi" per ripartire. Il presidente del Senato lo ha detto in visita alla Città della Scienza a Napoli. "I cittadini - aggiunge - non comprenderebbero, sembra quasi che diamo la colpa a loro perché non sono riusciti a votare in modo da farci governare". Grasso ha "cercato di mettere in moto tante cose ma mi sono reso conto che senza un governo è impossibile".