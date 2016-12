foto Ansa

- "Se l'Italia è senza governo (in realtà è in carica Monti) ha però un Parlamento che può già operare per cambiare il Paese". A sostenerlo è il leader del M5S, Beppe Grillo, che sul suo blog spiega come "non è necessario un governo per una legge elettorale o per misure urgenti per pmi o per tagli delle Province. Il Parlamento le può discutere e approvare se solo volesse sin da domani".