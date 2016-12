foto LaPresse

20:58

- "Come si fa a non comprendere che non c'è alternativa ad un governo di scopo ampio e forte". Lo Lo dice Luca Cordero di Montezemolo. Questo esecutivo deve essere "sostenuto da tutte le principali forze politiche. Il tempo si è esaurito". "La situazione finanziaria, dopo la vicenda di Cipro, che per il nostro Paese - sottolinea Montezemolo - è forse persino più pericolosa dello spread, può rapidamente riportarci sul baratro".