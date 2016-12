foto LaPresse

15:52

- Nel rendere conto alla Camera sulla vicenda dei marò, il premier Monti si è detto "stupefatto" dalle modalità delle dimissioni del ministro degli Esteri Giulio Terzi. Sia per quello che ha fatto, cioè rassegnarle in aula, sia per quello che non ha fatto, cioè preannunciare la decisione. Terzi, ha aggiunto Monti, ha sempre condiviso l'azione di governo. Il suo vero obiettivo, ha concluso il premier, è un altro e si vedrà nei prossimi tempi.