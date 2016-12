foto Reuters

- "Parto dal presupposto: governo sì, governabilità ok, ma senza cambiamento non ci può essere governo. Voi di questo cambiamento siete protagonisti, ma non siete protagonisti esclusivi". Il premier incaricato, Pier Luigi Bersani, ha aperto con queste parole le consultazioni con il M5S, spiegando ai grillini che "La mia forza sente questa esigenza. Io non farò governi che abbiano davanti l'impossibilità di cambiamento".