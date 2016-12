Al termine di una giornata convulsa, in cui il Movimento 5 Stelle chiude ancora la porta in faccia a Bersani, il capogruppo dei grillini Crimi annuncia: "Se Napolitano fa un altro nome, è tutto un altro percorso istituzionale". In quel caso spiega: "Siamo pronti a proporci direttamente per l'incarico di formare una squadra di nominativi nuovi". E domani il premier incaricato salirà al Quirinale per riferire sulle consultazioni.

20:21 Montezemolo: "Governo subito, tempo finito"

"Come si fa a non comprendere che non c'è alternativa ad un governo di scopo ampio e forte, sostenuto da tutte le principali forze politiche. Occorre fare prestissimo, il tempo si è esaurito". Lo dice Luca Cordero di Montezemolo.

20:13 Pd al Pdl: "Non accettiamo trattative sul Colle"

"Se il Pdl vuole trattativa su Colle, noi non ci stiamo". Così, al Nazareno, il Pd risponde alla nota del segretario Pdl, Angelino Alfano.

19:51 Alfano: "Vicenda chiusa da Bersani, ora rovesci lui la situazione"

"La vicenda è chiusa e l'ha chiusa Bersani che ora si trova nel vicolo cieco in cui si è infilato. Sta a lui, ora, rovesciare la situazione, se vuole e se può, nell'interesse del Paese". E' quanto detto dal leader del Pdl, Angelino Alfano, in una dichiarazione sulle trattative per il governo.

19:01 Crimi precisa: "Fuori Bersani tocca a noi"

"Preciso che l'affermazione 'se Napolitano fa un altro nome è tutta un'altra storia' è stata estrapolata dopo la consueta raffica di domande a cascata dei giornalisti, e si deve intendere nel senso di 'tutto un altro percorso istituzionale'". Così Vito Crimi puntualizza le sue dichiarazioni. "Se - scrive su Fb - il percorso delle consultazioni dovesse riprendere il suo iter, il M5S si assumerà la sua responsabilità politica, proponendosi direttamente per l'incarico di formare una squadra composta da nominativi nuovi".

17:54 Crimi: "Se Napolitano fa un altro nome cambia tutto"

"Se Napolitano fa un altro nome è tutta un'altra storia", dice il capogruppo al Senato del M5S Vito Crimi, commentando l'incontro di oggi con Bersani. Un nome estraneo ai partiti "è bene che il Pd non lo faccia, altrimenti lo brucia. Non voteremo mai un governo targato Pd anche se guidato da una persona terza".

16:35 Bersani: "No diktat a Napolitano, valuteremo insieme"

"Andrò al Quirinale e valuterò insieme al Presidente della Repubblica. Non ho diktat da fare, come leggo, devo portare una valutazione conclusiva fatta di numeri e anche di valutazioni politiche e con il Capo dello Stato il dialogo è sempre bello, corretto e produttivo". Così Pier Luigi Bersani al termine delle consultazioni di oggi.

16:25 Bersani a Grillo: "Gli insulti sono inutili"

"Pensare di fermare l'intelligenza con gli insulti è come fermare l'acqua con le mani. Si può insultare se si sta fuori dal Palazzo, quando si sta dentro si deve decidere che cosa si vuole fare per Paese". Così Pier Luigi Bersani risponde alla provocazione di Beppe Grillo.

16:24 Bersani: "Domani da Napolitano per illustrare esiti"

"La mia intenzione è nella giornata di domani di portare al presidenze della Repubblica gli esiti delle consultazioni, sarò flessibile se viene chiesta un'ora in più dalle forze politiche", ma "dobbiamo avviarci a una determinazione conclusiva". Lo ha detto Pier Luigi Bersani dopo le consultazioni di oggi.

16:23 Bersani: "Attendo risposte conclusive da forze"

"Le forze parlamentari si stanno prendendo le loro ore di riflessione e domani attendo una risposta conclusiva". Così Pier Luigi Bersani incontrando la stampa dopo le consultazioni di oggi.

16:22 Bersani: "Offro occasione vera di cambiamento"

"In assoluta trasparenza ho cercato di mettere insieme le forze politiche di fronte ad un'occasione vera di cambiamento, un'occasione precisata e strutturata che riguarda da un lato un governo che risponda immediatamente ad esigenze impellenti e dall'altro le riforme strutturali da cui parliamo da tempo". E' quanto detto dal segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, dopo le consultazioni odierne.

15:15 Bersani, Letta e Franceschini fanno il punto su consultazioni

Il premier incaricato Pier Luigi Bersani ha fatto il punto sulle consultazioni in un pranzo, nel centro di Roma, insieme al vicesegretario Pd Enrico Letta, a Dario Franceschini e a Vasco Errani e Maurizio Migliavacca.

14:55 Bersani a Grillo: "Auguri ai salvatori della patria"

"Auguri ai salvatori della patria". Così Pier Luigi Bersani replica a Beppe Grillo che ha definito i leader politici 'padri puttanieri'.

14:37 Camusso: giugno concentrato esplosivo di scadenze

A giugno si profila "un concentrato di scadenze che può diventare esplosivo": questo l'allarme lanciato oggi a Genova dal leader della Cgil, Susanna Camusso. "A giugno - ha detto intervenendo ad un convegno - c'è un concentrato di scadenze che può diventare esplosivo per le persone: Imu, Tares (che bisognerebbe pagare in soluzione unica) e lo scatto di un altro punto di Iva. La somma di queste" insieme ai "redditi indeboliti costituisce una miscela esplosiva".

14:33 Maroni: uscire dall'aula è possibile

Alla domanda se sia verosimile che Pdl e Lega si astengano o escano dall'aula al momento del voto su un governo Bersani, Roberto Maroni risponde che è "possibile a certe condizioni e ieri l'abbiamo detto a Bersani. Se lui decide di accettare le nostre condizioni - prosegue il leader leghista - noi faremo la nostra parte, altrimenti andrà al Quirinale a dire che non ha la maggioranza".

14:29 M5S: 30 motivi per il No a Bersani

In una nota diffusa al Senato il M5S elenca 30 motivi per dire No ad un governo Bersani. Si va dai rimborsi elettorali, alla mancata abolizione delle province, dall'assenza di una legge anti-corruzione seria, alla mancata riforma elettorale.

Ultimo aggiornamento 20:21