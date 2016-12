foto Ansa

15:44

- "Mi dimetto in disaccordo con la decisione di rimandare i marò in India. Le riserve da me espresse non hanno prodotto alcun effetto e la decisione è stata un'altra". Così il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, ha annunciato davanti al Parlamento di aver deciso di rinunciare al suo incarico.